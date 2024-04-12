Американское издание Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленный источник, сообщило о возможной прямой атаке Ирана на Израиль в ближайшее время. Автор статьи сообщает, что Израиль готовится к тому, что Иран осуществит прямой удар по югу или северу страны уже в ближайшие 24-48 часов.

Издание отмечает, что источник, приближенный к иранскому руководству, сообщил о такой возможности, но окончательное решение по данному поводу еще не было принято. Хотя планы возможной атаки активно обсуждаются.

Кроме того, WSJ приводит информацию, собранную американской разведкой, согласно которой Иран в течение нескольких дней нанесет удар, «возможно по израильской территории». Отмечается, что Тегеран может осуществить атаку по объектам энергетической инфраструктуры и других критических объектов страны. Для этих целей, вероятнее всего, будут использоваться баллистические ракеты и дроны-камикадзе.

Ранее сообщалось, о заявлении министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амир Абдоллахиана, что Тегеран не оставит без ответа атаку Израиля по иранскому консульству в Дамаске.