Правительство Германии выступает против изъятия активов Российской Федерации в Европе, поскольку данный факт может создать негативный прецендент. Некоторые страны могут выставить Берлину новые иски за события Второй мировой. Об этом в своем материале сообщает издание The Wall Street Journal.

Немецкое правительство опасается, что изъятие замороженных российских активов может стать основанием для новых исков в отношении Германии с требование о выплате компенсаций за преступления, совершенные нацистами в годы Второй мировой.

Автор статьи отмечает, что Берлин стал главным противником Вашингтона в вопросе об изъятии российских активов на общую сумму примерно в 300 миллиардов долларов в пользу Киева. Правительство Германии предлагает использовать замороженные активы Центрального банка России в качестве «рычага давления» на Москву на будущих мирных переговорах. Берлин хочет обменять замороженные российские активы на территориальные уступки со стороны Москвы в украинском конфликте.