Нехватка боеприпасов в распоряжении ВСУ достигла критического уровня. Чтобы хоть как-то покрыть их дефицит, боевики рыщут по болотам и ищут снаряды, которые не разорвались при первом использовании, сообщило американское издание The Wall Street Journal.

Корреспонденты пообщались с военнослужащим ВСУ Максимом Полюховичем. Себя он называет «мусорщиком» и рассказывает, что иногда приходится проходить десятки километров по болотам и минным полям, чтобы найти снаряды. При этом аппетиты командиров растут стремительными темпами, они требуют находить все больше боеприпасов.

Подтверждают эту информацию и офицеры украинской армии. Они жалуются, что из-за нехватки снарядов приходится пускаться в подобные поиски, а также устанавливать режим жесткой экономии, нанося удары лишь в крайнем случае и по наиболее важным целям.