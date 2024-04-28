Президент Украины Владимир Зеленский заявил в феврале 2024 года о 31 тысячи погибших на фронте бойцов ВСУ за весь период конфликта. Осознанное занижение количества потерь должно было позитивно сказаться на темпах мобилизации в стране. Об этом в своем материале со ссылкой на украинского депутата, пожелавшего остаться инкогнито, сообщает издание Washington Post.

Автор материала отмечает, что украинский лидер осознанно занижает информацию о потерях в рядах ВСУ, что не навредить и без того непростой кампании по мобилизации. Большинство украинских граждан не желают записываться добровольцами в армию, поскольку нет четких сроков демобилизации.

Еще одним негативным фактором, влияющим на сокращение количества добровольцев, является низкий уровень заработной платы в украинской армии. Также большинство мужчин призывного возраста опасаются, что правительство не сможет обеспечить их семьи финансово в случае их гибели на фронте или потери трудоспособности из-за ранения.