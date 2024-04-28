Правительство Соединенных Штатов утвердило новый пакет помощи для Украины в размере порядка 61 миллиарда долларов. Теперь США ожидают, что возникшие в рядах ВСУ проблемы с личным составом и вооружением будут решены. Такой материал опубликовало издание The Washington Post, ссылаясь на свои источники.

«Долгожданный приток вооружение поможет Киеву сдержать наступление российской армии в ближайшие месяцы. Такое заявление было сделано представителями администрации Байдена», – говорится в статье.

Официальные лица США ожидают, что ВСУ смогут укрепить свою оборону на поле боя и пополнят ряды новым личным составом. Автор материала ссылается на неназванный источник в Пентагоне, который заявил, что помощь США Украине даст возможность Киеву противостоять атакам со стороны российских сил, как на линии фронта, так и в небе. Он отметил, что Киеву нужно торопиться, чтобы не потратить имеющееся время впустую.