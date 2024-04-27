После своей отставки бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный загадочным образом исчез из медийного пространства. Он должен был отправиться в Лондон, чтобы вступить в должность посла Украины в Великобритании, однако до сих пор не появляется на публике, рассказал индийский телеканал WION.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал назначение Залужного послом еще 7 марта. На днях советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Лондон согласовал это назначение и экс-главком вот-вот приступит к своим новым обязанностям. Но сам Залужный в информационном пространстве так и не появился.

Индийские журналисты высказывают предположение, что Залужный был ликвидирован вместе с группой поддерживающих его украинских военных. Однако насколько такая версия отвечает действительности, мы узнаем совсем скоро. Ведь оставаться невидимкой на должности посла генерал вряд ли сможет.