Немецкий обозреватель Кристоф Ваннер считает, что Киев должен признать стремительную потерю позиций к северо-западу от Авдеевки. О полном обрушении фронта говорить еще рано, однако на отдельных его участках ситуация весьма шаткая для ВСУ.

В своей публикации в издании Welt (сайт заблокирован в России) журналист отмечает, что российские войска уверенно продвигаются вперед. ВСУ же не в силах сдержать постоянный натиск, из-за чего вынуждены сдавать один населенный пункт за другим.

Напомним, ранее сообщалось также об улучшении позиций ВС РФ под Часовым Яром. Этот населенный пункт, расположенный неподалеку от Артемовска, может стать ключом к Славянску и Краматорску, а также обеспечить российским военным возможность продолжить освобождение Донбасса.