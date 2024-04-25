Прорыв фронта российской армией в районе населенного пункта Очеретино создает плацдарм для дальнейшего продвижения ВС РФ на запад Украины. Об этом в эфире немецкого телеканала WELT заявил корреспондент Кристоф Ваннер.

По его словам, если Вооруженным силам Российской Федерации удастся закрепиться в населенном пункте Очеретино, то дальнейшие атаки на позиции украинской армии в западном направлении будет осуществлять намного проще. Российская армия создает плацдарм для продвижения в направлении таких населенных пунктов, как Константиновка, Покровск, Славянск и Краматорск.

Немецкий журналист отметил, что населенный пункт Очеретино играл важную роль в новой линии обороны ВСУ после падения Авдеевки. При этом командование украинской армии в настоящий момент пытается понять, как ВС РФ удалось захватить данный населенный пункт настолько быстро.

Ранее в Сети появилась информация, что в населенном пункте Очеретино одна из бригад ВСУ оставила позиции без приказа.