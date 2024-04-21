Исполнитель Григорий Лепс рассказал, что совершенно не жалеет об инциденте с выбитым из рук назойливой фанатки телефоне. Он отметил, что два раза предупредил девушку, чтобы она не размахивала устройством перед ее лицом.

«Два раза предупреждал. Она меня услышала, но плохо, видимо, с ушами», — цитирует Лепса портал Super.ru.

Фанатка вывела его из себя, поэтому певец ударил по телефону. Гаджет вылетел из руки девушки. Позже стало известно, что он остался цел.

Также побывавшие на концерте зрители рассказали, что девушка была даже довольна, что ей удалось разъярить Лепса.

Ранее композитор Юрий Лоза отметил, что все исполнители не любят, когда им тычут в лицо телефоном. Кто-то пытается решить этот вопрос деликатно, но Лепс человек вспыльчивый, поэтому отреагировал подобным образом.