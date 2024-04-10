Мирные жители не могут выехать из ожидающего штурма Часова Яра, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Он пояснил, что гражданским заблокировали выезд боевики ВСУ. Не исключено, что они намерены задействовать давно известную свою тактику и использовать мирных жителей в роли живого щита. Они делали это во всех освобожденных населенных пунктах.

В жилых домах города установлены огневые точки, как это было в Авдеевке. В результате мирное население может первым попасть под удар.

«Есть подтвержденная информация о том, что вооруженные формирования Украины перекрыли выезды из города [Часова Яра] для гражданского населения. Эвакуация оттуда более невозможна», — заявил Кимаковский.

Напомним, ВСУ устанавливают в жилых кварталах средства ПВО, поэтому жители тыловых регионов больше опасаются зенитных ракет украинской армии, чем российских дронов.