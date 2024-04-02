Крупные потери ВСУ, катастрофическая нехватка вооружения вынуждает Киев бросать в бой ту технику западного производства, которую ранее старались держать как можно дальше от линии фронта. Так, в ряде СМИ появилось видео с танков Challenger 2.

На кадрах он мчится с бешеной скоростью по одному из участков. Несмотря на это, несложно разглядеть, что британцы не снабдили направленные на Украину машины дополнительными средствами защиты.

Киев ранее уже бросил в бой американские «Абрамсы» под Авдеевкой и серьезно подпортил их репутацию. Российские военные уничтожили пять таких танков. С момента появления на Украине «Челленджеров» подбит только один, но если ВСУ продолжат задействовать их, этот счет быстро вырастет.