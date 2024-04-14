ВСУ устроили настоящую охоту на гражданское население ДНР и сделали из трассы, соединяющей Донецк и Горловку, «дорогу смерти». Советник главы республики Игорь Кимаковский рассказал, что там на каждом шагу можно встретить сожженные украинскими дронами машины с мирными людьми.

По словам Кимаковского, ВСУ используют «эсэсовскую» практику, охотясь на гражданских. По трассе из Донецка в Горловку едут только машины мирного населения, вся военная техника находится на поле боя и не ездит у столицы. На дороге попадаются только остовы гражданских автомобилей, по которым постоянно бьют украинские дроны.

Кроме того, боевики не дают возможности оказывать помощь раненым людям. После одного из обстрелов ликвидировать их последствия приехали коммунальщики и один из них был ранен. Его пытались эвакуировать в безопасное место, однако беспилотники кружили над головами и не подпускали спасателей к умирающему человеку.