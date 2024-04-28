ВСУ оставили еще один населенный пункт на Авдеевском участке линии соприкосновения. Речь идет о Новокалинове, откуда украинские подразделения отходят к Архангельскому.

Новокалиново находится в 5 километрах от ранее освобожденного российскими ВС населенного пункта Очеретино и в непосредственной близости от поселка Керамик.

Следующим селом, в котором попытаются закрепиться боевики ВФУ, станет Архангельское. Однако эксперты уверены, что и оттуда противнику придется уносить ноги. В результате буквально за месяц украинская армия потеряла весь авдеевский участок фронта, причем в некоторых населенных пунктах он задерживалась максимум на 1-2 дня.

ВС РФ ведут наступление также под Часовым Яром и под Купянском в Харьковской области.