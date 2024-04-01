Уничтожение зенитно-ракетного комплекса Patriot в Харьковской области стало закономерным результатом охоты именно за этим ЗРК. Он использовался для удара по самолету Ил-76 с украинскими пленными и для атак на Белгород.

Разведка выяснила, что в составе экипажа ЗРК были американские военные. Их уже похоронили на родине, так как никто не выжил после удара «Искандера». Гибель военных ВС США – это одна из причин, по которым Вашингтон больше не намерен отправлять на Украину новые «Пэтриоты».

«Выходит, Киев мог подставить своих же западных “партнёров”. Последствия для США печальны — в результате там встречали новую партию “двухсотых” из числа действующих американских военнослужащих. Это вызвало мощнейшее негодование в Пентагоне», – сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на хорошо информированный источник.

О нежелании США поставлять на Украину ЗРК Patriot ранее сообщил миллиардер Дэвид Сакс. Он также отметил, что Киеву нужно просить мира у России, пока еще под его контролем остаются хоть какие-то территории.