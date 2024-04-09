Украинская армия продолжает обстреливать мирное население Донецкой Народной Республики. Очередной артиллерийский удар со стороны Вооруженных сил Украины был нанесен по жилому массиву в Енакиево. Об этом в своем Телеграм-канале написал глава муниципального образования городского округа Енакиево Роман Храменков.

По предварительным данным, в результате обстрела со стороны украинской армии один гражданский получил ранение. Противник нанес массированный артиллерийский удар по двум многоквартирным домам и нескольким торговым павильонам, расположенным в поселке Ватутино. В настоящий момент на месте обстрела работают экстренные службы для ликвидации его последствий.

Ранее военкор Дмитрий Стешин предложил создать вдоль граничащих с Украиной российских регионов санитарной зоны с целью исключить возможность осуществления артиллерийских обстрелов территории Российской Федерации противником.