Украинские ВС нанесли ракетный удар по жилому кварталу Токмака в Запорожской области. Экстренные службы сообщили, что произошло это около 16 часов в четверг, 4 апреля.

Ракета попала в частное домовладение, один из осколков угодил прямо в газопровод и спровоцировал утечку газа. Кроме того, разрушен частный дом. Информации о масштабе разрушений, погибших и пострадавших в данный момент нет.

Напомним, ВСУ регулярно обстреливают новые регионы России, считая при этом их своей территорией. Кроме того, они используют беспилотные аппараты для террористических атак на Белгород и другие города РФ.

Токмак перешел под контроль России вместе с рядом других населенных пунктов Запорожской области. Центр региона все еще находится под оккупацией ВСУ.