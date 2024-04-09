Украинский президент Владимир Зеленский в ходе своего традиционного вечернего обращения к народу заявил об «очень жесткой ситуации в Харькове». При этом глава Офиса президента Андрей Ермак заявил в западной прессе о готовящемся наступлении ВС РФ на Харьков в конце мая-начале июня. О перспективах харьковской операции в своем материале пишет издание «Московский Комсомолец».

«Максимум внимания сейчас к Харькову. Провел сегодня совещание ставки, где тематика Харькова и области была основной», – написал украинский президент Владимир Зеленский.

В западных средствах массовой информации также стали выходит материалы о подготовке российской армии к наступлению на Харьков. Например, издание The Times сообщает в своей статье, что ВС РФ попытается наступать на расположенный в 25 милях от границы с Россией город Харьков с целью окружить группировку сил ВСУ в Донбассе.

Генерал ВСУ Сергей Кривонос призвал командование украинской армии превратить многоквартирные дома Харькова в «крепости», чтобы максимально усложнить его штурм российским войскам. При этом местное население на фоне слухов о приближающемся штурме города начали массово уезжать из Харькова.