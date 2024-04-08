Российские инженеры создали новейший ударно-разведывательный гексакоптер МиС-35. Несколько таких дронов уже были замечены на передовой.

В конструкторском бюро МиС рассказали, что специалисты сумели в одном аппарате совместить все сильные стороны «Мавиков», FPV-дронов и украинского агродрона «Баба Яга».

«В настоящее время мы расширяем зону поставок, а также количество поставляемых аппаратов. Работа ведется при содействии Первой академии беспилотных систем», — сообщили в КБ.

Разработка беспилотников разрабатывается с участием операторов БПЛА, имеющих боевой опыт. Они консультируют инженеров, подсказывают, какие функции аппаратов более востребованы. Такая обратная связь позволяет вносить коррективы в конструкцию и делать дроны максимально эффективными.