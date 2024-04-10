ВСУ намеревались провести ротацию своих сил на правом берегу Днепра, но российские ВС сорвали этот процесс.

Расчет ПТРК «Фагот», получивший от разведки информацию о четырех микроавтобусах с пехотинцами ВСУ, нанес по ним сокрушительный удар. Все цели успешно уничтожены, сообщило Минобороны России.

Ранее американское издание Military Watch рассказало об эффективности российских авиабомб с модулями планирования и коррекции. Эксперты отметили, что истребители бомбардировщики Су-34 успешно используют боезаряды ФАБ и ОДАБ для ударов по позициям ВСУ. Именно благодаря авиабомбам российские войска освобождают все новые территории, так как высокая точность и мощность позволяют подавлять любую активность противника.