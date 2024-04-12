12 апреля ВСУ запомнят как очень тяжелый день. Российские ВС, начавшие с ночи наносить удары, разгромили штаб вместе с представителями украинского генералитета, разрушили аэродром, готовившийся принимать истребители F-16, а также разнесли здание с боевиками «Кракена» (террористическая организация, запрещенная в России) и закопали под его руинами нацистов.

Кроме того, на воздух взлетели несколько цехов с бронетехникой, которая уже вряд ли появится на поле бояя.

Об ударе по Староконстантинову, где располагается один из ключевых военных аэродромов ВСУ, рассказал глава Николаевского подполья Сергей Лебедев. Он отметил, что объект не успевает восстановиться – как только его хоть немного возвращают к нормальному состоянию, сразу следуют новые удары.

Еще один аэродром, который готовили специально для F-16, тоже попал под удар ВС РФ. Там разгромлена удлиненная взлетно-посадочная полоса, а также возникли пожары на складах с ракетами и топливом.

По мнению заслуженного летчика России, генерал-майора ВВС Владимира Попова, удары по инфраструктуре Воздушных сил Украины нужно наносить регулярно. Только так можно исключить восстановление объектов и существенно ослабить ВСУ.