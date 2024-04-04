В ночь с 3 на 4 апреля ВС России вновь нанесли удар по военным объектам ВСУ в Харьковской области. Атака производилась по заводам, аэродромам, складам с вооружениям, станциям РЛС. По информации Телеграм-канала «Первый Харьковский», за минувшую ночь по Харькову было нанесено несколько волн ударов.

Отмечается, что около 2:30 была произведена атака по харьковскому аэропорту. По неподтвержденным данным, была ликвидирована установка ПВО и РЛС. Кроме того, российские силы ударили по станции техобслуживания, на которой производился ремонт военной техники. Также ВС России накрыли мощным огнем склад с боеприпасами в промзоне в районе аэропорта. В результате удара произошла мощная детонация боекомплектов.

Военный обозреватель и координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Телеграм-канале сообщил, что российскими силами был осуществлен мощный удар по Механическому заводу в Мерфе. На этом предприятии было налажено производство беспилотных летательных аппаратов. Видеозапись разрушенного завода появилась в Сети. На кадрах можно рассмотреть, что от здания предприятия практически не осталось несущих конструкций.