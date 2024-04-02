Появление на вооружении России большого количества авиабомб ФАБ-3000 с УМПК даст ей возможность уничтожить все мосты через Днепр. Это приведет к окружению ВСУ на левом берегу, так как Киев уже не сможет снабжать их оружием и боеприпасами.

Такая изоляция позволит России уже к июлю достичь всех целей специальной военной операции и завершить противостояние уверенной победой, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Я думаю, что следующим шагом Россия начнет выбивать мосты. Эти ФАБ-3000 могут уничтожать мосты», — цитирует эксперта РИА Новости.

Напомним, ранее американские эксперты заявили, что бомбы ФАБ-3000 якобы не обладают необходимыми аэродинамическими характеристиками для использования с УМПК. Поэтому самолетам-носителям для их запуска придется входить в зону действия ПВО Украины. Российские эксперты опровергли эти заявления.