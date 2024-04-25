Российские штурмовики взяли под свой контроль ключевые позиции противника, размещенные на территории Красногоровского огнеупорного завода. На его здании теперь развивается флаг Российской Федерации.

Как сообщил военный корреспондент Александр Сладков, 5-я бригада 1-го корпуса 8-й армии Южного военного округа уже зачистила девять зданий на территории завода в Красногоровке. Он опубликовал в своем Телеграм-канале видеозапись с водруженным на здании завода российским триколором.

Данная позиция была важным стратегическим пунктом для ВСУ. Украинские военные преобразовали территорию Красногоровского завода в мощный укрепрайон. Однако бойцы ВС РФ смогли выбить противника из важного для него пункта. При поддержке с воздуха и артиллерийским обстрелам, российские штурмовики взяли мощный укрепрайон противника и закрепились на позициях.