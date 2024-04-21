Военнослужащие 114-й бригады 1-го Армейского корпуса выбили остатки украинских вооруженных формирований из Семеновки под Авдеевкой. Населенный пункт полностью освобожден, сообщил военный корреспондент Семен Пегов.

В своем Telegram-канале WarGonzo он рассказал, что российские подразделения предприняли успешный штурм и заставили противника пуститься в бегство. Следующий этап – это мероприятия по зачистке Семеновки.

Кроме того, ВС РФ продолжают наступать на Бердычи, где затаился украинский гарнизон, сбежавший из Авдеевки.

Минобороны РФ пока не подтверждало освобождение Семеновки.

Напомним, ВС РФ также перехватили инициативу в боях за Часов Яр – очередную украинскую «крепость», которая может стать ключом к Краматорску и Славянску. На днях в городе побывал президент Украины Владимир Зеленский, что считается плохой приметой у ВСУ – населенные пункты после визита главы государства освобождаются российскими военными.