Российскими силами была уничтожена вертолетная группа ВСУ Mad Ducks, включая командира экипажа с позывным Петрович. Такую информацию передает ряд Телеграм-каналов.

Mad Ducks – это экипаж вертолета Ми-8, который занимался перевозкой старшего командования, иностранных советников и секретных документов из «Азовстали» в Мариуполе в марте 2022 года. В этот период российские войска активно штурмовали город и промышленный комплекс «Азовсталь», где прятались украинские боевики и их командование. В операции были задействованы четыре украинских вертолета, среди которых было два сбито.

В 2023 году экипаж Mad Ducks дал интервью для немецкого издания Bild*.

Пока нет точных данных, где и при каких обстоятельствах был ликвидирована украинская вертолетная группа. Однако авторы Телеграм-канала «Шепот фронта» сообщили, что группа украинских ветолетчиков была разбита российскими бойцами в марте текущего года.