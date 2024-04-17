В момент ракетного удара по Чернигову в гостинице «Профсоюзная» проходило совещание ВСУ, которое вел генерал-лейтенант Дмитрий Красильников. В настоящий момент по Сети распространяется информация о его ликвидации.

Красильников как раз собрал на совещание высокопоставленных офицеров оперативного командования ВСУ «Север», когда по командному пункту в гостинице прилетела ракета. Здание полностью разрушено, военные корреспонденты ранее уже сообщали о большом количестве уничтоженных и раненых украинских офицеров.

Гостиницу после атаки оцепили спецслужбы, туда вереницей начали подтягиваться автомобили «Скорой помощи», которые доставляют обнаруженных раненых боевиков в медицинские учреждения.

Напомним, ВС РФ также нанесли удар по порту Южный под Одессой, атака сопровождалась мощной детонацией и выбросом пламени.