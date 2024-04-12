Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» показал видео одного из боев на Авдеевском участке фронта, в котором российские военные выбили с позиций боевиков ВСУ.

На кадрах видно, что противник стремительно бежит от бойцов группировки ВС РФ «Отважные», передает издание “Аргументы и Факты”.

Кроме того, российские бойцы сбили гексакоптер «Баба Яга» которым боевики пытались атаковать наши позиции. Это тяжелый дрон, способный нести противотанковые мины, однако он слишком шумный и габаритный. Поэтому в дневное время он представляет собой простую цель для ВС РФ.

Это подтверждает опубликованная ранее информация об уничтожении дрона «Баба Яга» бойцом с позывным «Болт» из снайперской винтовки.