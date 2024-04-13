ВС РФ нанесли целую серию ракетных ударов по железнодорожному мосту, чрезвычайно важному для ВСУ. Он соединял Одессу с Черноморском (Ильичевском) через населенный пункт Александровка и был единственным путем в порт, откуда поступало западное вооружение.

9 и 10 апреля по мосту прилетело более пяти баллистических ракет. В результате полотно практически полностью вышло из строя, движение железнодорожного транспорта по нему более не представляется возможным.

Напомним, порт Черноморска также несколько раз попадал под удары. Он принимал участие в «зерновой сделке», однако возникли обоснованные подозрения, что через него осуществляются поставки на Украину надводных беспилотников и других видов вооружения.

Помимо этого, в ночь на 11 апреля были нанесены удары по энергосистеме Одесского района, в результате чего у многих местных жителей не было света. Также подпольщик Сергей Лебедев сообщал о поражении пункта размещения боевиков ВСУ и иностранных наемников.