Российская армия уничтожила 1,5 тысяч целей противника в зоне проведения специальной военной операции при помощи барражирующих боеприпасов «Ланцет». Статистику использования российских ударных беспилотников в зоне СВО приводит в своем материале портал LOSTARMOR.

При этом прослеживается интересная тенденция применения российских беспилотников «Изделие-51», а также «Изделие-52» в зоне спецоперации. Если в течение полутора лет было уничтожено всего 1000 целей на фронте при помощи «Ланцетов», то за последние три месяца – 500 единиц военной техники ВСУ.

Данный факт является свидетельством возросшего производства и высокой востребованности российского барражирующего боеприпаса на фронте. Обычно «Ланцеты» используют российские военнослужащие для уничтожения артиллерийских орудий, танков, бронетранспортеров, грузовых автомобилей и комплексов противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.