В 7 часов утра 15 апреля в Славянске раздался мощный взрыв. Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что поражено общежитие, в котором размещались украинские артиллеристы.

Кроме того, под удар попали французские наемники, которые доставили в Славянск новую партию самоходных артиллерийских установок CAESAR.

Прилет переполошил всех военных, они заблокировали почти третью часть города и устроили массовые проверки прохожих. У них проверяли смартфоны, спрашивали документы.

Кроме того, из Павлограда приехало несколько дополнительных автомобилей «Скорой помощи».

Атаки на военную, энергетическую и логистическую инфраструктуру Украины осуществляются в рамках подготовки крупномасштабного наступления ВС РФ. Подполье, лояльное к России, координирует удары и сообщает об их результатах.