В 7 часов утра 15 апреля в Славянске раздался мощный взрыв. Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что поражено общежитие, в котором размещались украинские артиллеристы.
Кроме того, под удар попали французские наемники, которые доставили в Славянск новую партию самоходных артиллерийских установок CAESAR.
Прилет переполошил всех военных, они заблокировали почти третью часть города и устроили массовые проверки прохожих. У них проверяли смартфоны, спрашивали документы.
Кроме того, из Павлограда приехало несколько дополнительных автомобилей «Скорой помощи».
Атаки на военную, энергетическую и логистическую инфраструктуру Украины осуществляются в рамках подготовки крупномасштабного наступления ВС РФ. Подполье, лояльное к России, координирует удары и сообщает об их результатах.