ВС РФ в очередной раз наносят массированные удары по объектам на Украине. В небо поднялись истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми «Кинжалами», а также стратегические Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Telegram-канал «Военкоры Русской весны» написал, что некоторые удары наносятся «ракетами, которые странно меняют курс». О каком именно виде вооружения идет речь, пока не установлено.

Кроме того, в Черном море находятся надводные и подводные носители крылатых ракет «Калибр». По некоторым данным, они также совершили пуски.

На данный момент известно о взрывах в Житомирской, Винницкой, Киевской и Ивано-Франковской областях. Также с нескольких направлений сразу были нанесены удары по Днепропетровску, в городе сообщают о мощных ударах.