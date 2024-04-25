Утром 25 апреля в районе 6:30 по московскому времени российские силы нанесли удар по критической инфраструктуре в Черкасской области. ВС РФ атаковали баллистическими ракетами «Искандер-М» железнодорожный узел в городе Смела, по которому ВСУ осуществляли транспортировку вооружения и техники.

Известно, что одна ракета попала в железнодорожное полотно, а от ударной волны пострадало здание вокзала. Это произошло из-за воздействия украинской системы РЭБ. А вот вторая ракета попала прямо в цель – разгромила вагонное депо, где были груженные железнодорожные составы. По имеющимся данным, в этих вагонах ВСУ перевозили вооружение и боеприпасы.

Кроме того, массированным ракетным атакам подверглась железнодорожная станция в Днепропетровской области. В результате ракетного попадания произошел пожар, который устраняли на протяжении нескольких часов.

Своими действиями ВС РФ стараются максимально «обескровить» украинскую армию, оставляя ее без боеприпасов и военной техники.