ВС РФ ударили по Кривому Рогу, причем целью стал аэропорт Лозоватка. Именно на этом объекте базировались военные самолеты, совершавшие боевой вылет 1 апреля.

Кроме того, в этом аэропорту в Днепропетровской области регулярно наблюдается высокая активность, там находятся не только истребители ВВС Украины, но и вертолеты, рассказал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

Удар по аэропорту был нанес около 16:42 в понедельник, сообщил подпольщик, ссылаясь на соратников в Днепропетровской области. Немного позже раздались еще взрывы, вызванные вторичной детонацией. Масштабы нанесенного украинской армии урона пока неизвестны информация уточняется, передает РИА Новости.

Напомним, в Запорожской области российские вертолеты нанесли удары по бронетехнике ВСУ. Также в Гуляйполе был взорван важный для Киева мост, который уже не подлежит восстановлению.