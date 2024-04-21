Точечным ракетным ударом ВС РФ поражен объект припортовой инфраструктуры Одесской области, заявил глава региона Олег Кипер.

Он отметил, что РФ использовала баллистическую ракету, взрыв которой слышали за много километров от места атаки.

По словам Кипера, вновь серьезные повреждения получила транспортно-логистическая инфраструктура рядом с портом.

Ранее стало известно, что удар был нанесен неподалеку от Черноморска. В городе находится порт, через который на Украину поступало западное вооружение. Удары по его логистике полностью отрезают объект от Одессы и от остальной части страны.

Ранее ВС РФ также наносили удары по железнодорожному мосту, который соединял упомянутый выше порт с Одессой.