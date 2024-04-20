Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по тыловым объектам инфраструктуры, которые использует украинская армия. 20-го апреля взрывы прозвучали в подконтрольных киевскому режиму городах: Запорожье и Херсоне. Об этом сообщает в своем Телеграм-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Сообщается, что первые взрывы в Запорожье прозвучали около пяти утра, а повторный прилет российских ракет был зафиксирован уже около восьми утра. По предварительным данным, ВС РФ нанесли ракетный удар по инфраструктурным объектам в окрестностях 8-го поселка Соцгорода, которые используются украинскими военнослужащими. Предположительно был зафиксирован прилет российских Искандеров.

Рогов также сообщает о мощном взрыве, прозвучавшем в Корабельном районе временно оккупированного киевским режимом города Херсон. По предварительным данным удар был нанесен баллистической ракетой.