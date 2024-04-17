ВКС РФ нанесли ракетный удар по объекту ВС Украины, расположенному в центре Чернигова. Соответствующие кадры были опубликованы авторами Телеграм-канала «Военный обозреватель».

По предварительным данным, в центральной части Чернигова в результате ракетного удара был уничтожен командный пункт Вооруженных сил Украины. Авторы Телеграм-канала «Донбасский партизан» отмечают, что удар по объекту ВСУ в центре Чернигова был нанесен тремя авиационными ракетами. При этом в результате удара ВКС РФ мог быть ликвидирован командующий оперативного командования «Север» ВСУ Дмитрий Красильников.

Украинской издание «Страна» со ссылкой на бывшего депутата Верховной рады Игоря Мосийчука сообщает, что ВС РФ нанесли удар по гостинце, расположенной в центральной части Чернигова, где поселились украинские военнослужащие.