В селе Нерубайское под Одессой российская ракета прилетела точно в склад с боеприпасами ВСУ. Об этом сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В Одессе большой взрыв, столб дыма идет с района села Нерубайское», – цитирует подпольщика РИА Новости.

Подробностей по взрыву пока нет, известно лишь, что жители Одесской области слышали грохот с расстояния в несколько десятков километров.

Ранее Лебедев рассказал, что ВС РФ атаковали аэродром Мартыновка в Николаевской области. После удара началась вторичная детонация, которая продолжалась несколько часов.

ВС РФ регулярно наносят сокрушительные удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины, а также по предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Также под удары стали попадать важные для Киева логистические объекты.