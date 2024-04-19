В ночь на 19 апреля Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли массированный удар по военным объектам, расположенным в тылу украинской армии. Об этом в своем материале сообщает Первый канал.

Прилеты российских ракет были зафиксированы в Одесской и Днепропетровской областях. Местные жители сообщают о взрывах в таких населенных пунктах, как Павлоград, Синельниково, Кривой Рог, Днепропетровск и Затока.

Результатом ракетной атаки стали уничтоженные складские помещения, где командование ВС Украины хранило боеприпасы и бронетехнику, а также рембазы, где восстанавливали боеспособность украинской бронетехники после полученных на фронте повреждений.

Напомним, что сегодня ночью, 19-го апреля, в Херсонской области трое военнослужащих ВСУ сдались в плен, причалив на лодке к левому берегу Днепра, где их уже ждали бойцы ВС РФ. Сообщается, что украинские солдаты заранее обговорили условия сдачи в плена на Херсонском направлении, связавшись с российскими бойцами на частоте 149.200 «Волга».