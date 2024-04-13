В Казахстане продолжают сбрасывать воду с водохранилищ в экстренном темпе из-за чего на Курган надвигается волна, достигающая в длину 30-50 километров. Сброс воды превышает норму в 45 раз. Об этом заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков в ходе встречи с местным населением и сотрудниками МЧС.

По его словам, в рамках двухстороннего соглашения с казахской стороной нормы сброса воды не должны были превышать 70 метров кубических в секунду. Однако в настоящий момент идет сброс 2300 метров кубических в секунду, что превышает нормативный показатель сразу в 45 раз.

В результате сложившихся обстоятельств к Кургану приближается огромная масса воды в виде змеи. У надвигающегося паводка ярко выражена голова и хвост. Общий размер надвигающейся волны на российский регион составляет примерно 30-50 километров. Огромная масса воды несет с собой угрозу наводнения и затопления населенных пунктов, расположенных в низинах.