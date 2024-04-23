Популярная российская артистка Екатерина Варнава приобрела квартиру в окрестностях Батуми в Грузии. Новые апартаменты обошлись экс-звезде телешоу Comedy Woman в 170 тысяч американских долларов (около 15 миллионов рублей). Об этом в своем материале сообщает издание Voice.

Автор материала отмечает, что артистка приобрела квартиру на пятом этаже в еще не построенном жилом комплексе Wyndham Grand Residences Batumi Gonio, который расположен в грузинском поселке Гонио. Расстояние от строящегося на берегу Черного моря ЖК до Батуми составляет всего 14 километров. Соседями Екатерины Варнавы будут музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Ранее Екатерина Варнава призналась в эфире шоу Иды Галич «Есть вопросики» в желании стать матерью. Знаменитость неоднократно заявляла, что хочет родить ребенка от своего возлюбленного режиссера Александра Молочникова, однако пара рассталась.