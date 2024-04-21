Заслуженный военный летчик России, генерал-майор ВВС Владимир Попов уверен, что базовое знание английского языка не даст украинским пилотам возможности быстро освоить истребители F-16.

Так он прокомментировал высказывание французского эксперта де Латтра о том, что не знающих английского украинцев сперва отправляют в Великобританию и США, чтобы его изучить.

Однако даже зная базовый английский, далеко не все сумеют мгновенно перевести надписи в кабине самолета на русский или украинский язык, чтобы активировать тот или иной боевой режим. А промедление в ходе воздушного боя с большой вероятностью приведет к уничтожению истребителя вместе с летчиком.

Попов согласился с мнение де Латтра. Он отметил, что скорее всего управлять самолетами F-16 будут наемники канадских или американских частных военных компаний.