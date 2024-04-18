ВСУ для террористических атак на российские города стали использовать воздушные шары, напоминающие метеозонды. По мнению экспертов, изменение тактики может нести в себе угрозу для РФ.

Военный эксперт, подполковник запаса Олег Иванников считает, что хотя воздушные шары – это довольно крупная цель, недооценивать их все же не стоит. Они могут нести гораздо больше взрывчатки, чем БПЛА самолетного типа и, соответственно, наносить больший ущерб.

Первые воздушные шары были запущены ВСУ еще в конце марта. Они оснащены GPS-трекером, системой управления, балластом и взрывным устройством, которое должно сбрасываться по сигналу или вбитым в память контроллера координатам.

16 апреля такие шары были сбиты над Липецкой и Курской областями, причем отмечается, что Киев начал задействовать их по несколько единиц одновременно. Опасность переделанных под военные цели метеозондов кроется еще и в том, что они могут преодолевать систему ПВО. При этому несмотря на использование GPS, точно поражать намеченные цели шары все-таки не в состоянии.