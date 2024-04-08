Отступление ВСУ в районе Вербового на Запорожском направлении на самом деле является переброской сил в Часов Яр. Киев намерен предпринять попытку удержать этот город в ДНР, считает военный эксперт Василий Дандыкин.

«У ВСУ не хватает сил, чтобы держать все направления. Бои идут жесткие, противник несет жуткие потери. Все это сказывается на таком решении. В ближайшее время нас будут ждать хорошие известия, так как сейчас идет перемалывание сил противника», – уверен Дандыкин.

Ранее об отступлении ВСУ под Вербовым сообщил глава движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов. Он отметил, что противник не справляется с натиском ВС РФ на Запорожском направлении и сдает позиции.

Также Дандыкин назвал правильным решение Минобороны не упоминать Часов Яр в сводках до момента его освобождения. Сейчас в зоне СВО идет довольно жесткое противостояние и иногда противнику удается отбить населенные пункты, которые уже были освобождены.