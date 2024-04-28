Военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал сообщение Минобороны РФ о пяти уничтоженных ракетах ATACMS за минувшие сутки и отметил, что это боезаряды вполне сбиваемы.

В интервью «Ленте.ру» аналитик пояснил, что российским ВС потребуется все же приложить усилия и задействовать новые расчеты ПВО для уничтожения ATACMS. Расслабляться не стоит, так как эти ракеты по-прежнему остаются достаточно опасными.

По словам Дандыкина, если дальность американских ракет составляет 300 км, Киев попытается использовать их для ударов по Крыму. Однако не стоит забывать, что чем дальше летит боезаряд, тем меньше он несет полезной нагрузки. Ее заменяют топливом. Поэтому даже крылатые Storm Shadow из Великобритании опаснее, чем ATACMS.