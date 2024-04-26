Внедрение беспилотных технологий чем-то напоминает то же самое во времена Первой мировой войны, но с самолетами. Тогда первые аэропланы, которые занимались исключительно разведкой, постепенно эволюционировали в тяжелые бомбардировщики. А для их защиты использовались истребители.

Военный эксперт Самюэль Бенедетт рассказал об украинском тяжелом дроне «Баба Яга», который стал бомбардировщиком из сельскохозяйственного гексакоптера. Его преимущество – это способность нести сразу несколько мин калибра 82 мм. Но при этом он слишком большой и неповоротливый и представляет собой легкую цель для российских FPV-дронов.

Чтобы обеспечить защиту от них, ВСУ начали использовать своеобразные беспилотные истребители и перехватчики Anvil производства США, приводит словам эксперта РИА Новости.

Впрочем, такое решение может защитить «Бабу Ягу» только от мини-дронов ВС. С другими видами оружиями – антидроновыми ружьями, станциями радиоэлектронной борьбы, пулеметами на турели, они не в состоянии что-либо сделать.