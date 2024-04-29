Военнослужащим ВСУ приказали на время приостановить работы по возведению оборонительных сооружений, отложить в сторону лопаты и ждать новых указаний. Об этом один из боевиков рассказал изданию The Japan Times.

По словам военнослужащего, он в составе подразделения был переброшен в зону СВО специально для строительства фортификаций. Однако российская армия стремительно наступает и поэтому закрепиться на каких-то участках надолго ВСУ не в состоянии. Именно из-за этого готовить оборонительные сооружения в данный момент не имеет никакого смысла.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал отступление своих подразделений от Марьинки и Авдеевки, а также населенных пунктов, расположенных рядом с ними. Украинская армия отходит на более выгодные позиции, не справляясь с натиском российских войск.