Украинский пленный Андрей Бабенко рассказал агентству ТАСС, как его и других бойцов, решивших сдаться в плен, обстреляли свои же минометчики.

Он отметил, что когда пленных выводили из опорного пункта, по ним заработал украинский миномет. Российские военные сразу приказали всем лечь, чтобы не попасть под удары.

Бабенко после мобилизации был отправлен в Великобританию для обучения. После короткого курса он сразу попал под Красный Лиман в ДНР, однако затем подразделение из-за серьезный потерь было передислоцировано.

На новых позициях боевики спрятались в блиндаже от артиллерийского обстрела ВС РФ, однако к опорнику подобралась штурмовая группа, которая и взяла в плен всех, кто решил сложить оружие. При этом военный отметил, что относятся к нему хорошо.