Бойцы 433 полка 27 дивизии российской группировки «Центр» установили контроль над центральной частью поселка Очеретино северо-западнее Авдеевки. Об этом вечером 22 апреля сообщают российские военкоры в тг-каналах.

Со ссылкой на видео из центра Очеретино тг-канал «Военный осведомитель» сообщает о водружении российского триколора над зданием поселковой администрации. Блогер Юрий Подоляка пишет, что боевики в панике бежали из Очеретино. Эту информацию подтверждает запорожский общественник В. Рогов.

Тг-канал Рыбарь дает более развернутую сводку по ситуации в Очеретино на вечер 22 апреля. Установление контроля над центральной частью после освобождения южных окраин и пересечения ж/дороги подтверждается. Сообщается, что штурмовые подразделения ВС РФ подвигаются вглубь поселка, зачищая северные участки и район водоканала. Разрозненные группы боевиков пытаются удержаться на поселковом кирпичном заводе.