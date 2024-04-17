Телеграм-канал «Шепот фронта» сообщил о ликвидации на Украине родственника певицы Софии Ротару.

Военный корреспондент Руслан Татаринов рассказал, что украинские паблики сообщают о скорой выдаче тела боевика родственникам. Он являлся уроженцем Черновицкой области и будет похоронен там.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации, так как ВСУ не хватает личного состава из-за огромных потерь. Жители страны не хотят воевать, многие готовы покорять горы или переплывать холодные еще реки лишь бы выбраться за пределы государства. Многие при этом гибнут, не сумев преодолеть препятствия.

В новом законе мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 лет, хотя ранее этот показатель составлял 27 лет. Кроме того, предусматриваются крупные штрафы за неявку в военкомат по повестке и уклонение от службы.