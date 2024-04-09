Ситуация с обстрелами Белгорода со стороны украинских военнослужащих очень сильно напоминает регулярные обстрелы Донецка. ВСУ регулярно обстреливают населенные пункты Белгородской области из реактивных систем залпового огня из-за отвода войск ВС РФ с территории Харьковской области в сентябре 2022 года. Военкор Дмитрий Стешин заявил о необходимости создания санитарной зоны вдоль приграничных регионов Российской Федерации, чтобы исключить возможность артиллерийских осбтрелов.

По словам военкора, ситуацию можно исправить только созданием санитарной зоны вокруг российского региона. Вооруженные силы Украины используют реактивные системы залпового огня для обстрелов Белгорода, поэтому их очень сложно отследить и поразить.

«Почему по Белгороду кроют безнаказанно? Очень быстро разворачиваются системы РСЗО, отстреливаются и сразу уезжают», – отметил военкор.

Стешин отметил, что для выявления и уничтожения высокомобильных целей, таких как машины РСЗО, необходимо иметь в воздухе несколько десятков беспилотных летательных аппаратов. Причем желательно, чтобы дроны имели собственные системы вооружений, способных поразить цель после ее обнаружения.